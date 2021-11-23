Украина имеет двухпартийную поддержку Штатов – Атлантический совет США
Украину поддерживают аналитические институты, а также Сенат и Конгресс США. Об этом в эфире Свободы слова на ICTV заявил старший научный сотрудник Атлантического совета США Адриан Каратницкий, сообщает Факты.ICTV.
"Есть стальная сильная поддержка Украины. И она очень многогранная благодаря поддержке аналитических институтов, Сената и Конгресса США", – считает Адриан Каратницкий.
Способствует этому, уверен научный сотрудник Атлантического совета США, работа отдельных дипломатов. Положительно на отношении к Украине сказался также недавний визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра обороны Алексея Резникова.
"Все это вместе работает в пользу украинских интересов. Не говорю, что все идеально, но Украина может рассчитывать на поддержку, даже когда мы видим определенные недоработки администрации Байдена", – отмечает Адриан Каратницкий.