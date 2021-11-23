Украина имеет двухпартийную поддержку Штатов – Атлантический совет США

Украину поддерживают аналитические институты, а также Сенат и Конгресс США. Об этом в эфире Свободы слова на ICTV заявил старший научный сотрудник Атлантического совета США Адриан Каратницкий, сообщает Факты.ICTV.

"Есть стальная сильная поддержка Украины. И она очень многогранная благодаря поддержке аналитических институтов, Сената и Конгресса США" , – считает Адриан Каратницкий.

Способствует этому, уверен научный сотрудник Атлантического совета США, работа отдельных дипломатов. Положительно на отношении к Украине сказался также недавний визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра обороны Алексея Резникова.