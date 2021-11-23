США отказались вводить локдаун из-за COVID-19

Соединенным Штатам нет необходимости вводить новые меры в виде локдауна, чтобы остановить распространение COVID-19, они будут полагаться на другие инструменты, заявил в понедельник координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы движемся в другом направлении. У нас есть инструменты для ускорения выхода из пандемии: доступные вакцины, иммунизация, в том числе прививки для детей, терапевтические средства" , - сказал Зинтс журналистам на брифинге в Белом доме.

Он подчеркнул:

"Мы можем обуздать распространение вируса без необходимости каким-либо образом закрывать нашу экономику".

Он сообщил, что только за пятницу, субботу и воскресенье минувшей недели 3 млн человек получили бустерную дозу вакцины.

"Не откладывайте, сделайте бустерный укол, чтобы вы могли усилить защиту от коронавируса перед тем, как мы вступим в зиму" , - призвал чиновник.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также сообщила, что американские ведомства здравоохранения в настоящее время не рекомендуют вводить локдаун или экономические ограничения для сдерживания роста числа случаев заболевания COVID-19.