Резников рассказал, как РФ намерена дестабилизировать ситуацию в Украине
Активность со стороны Российской Федерации направлена на дестабилизацию внутри Украины, внутри стран НАТО и ЕС. Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Факты.ICTV.
Именно в такой дестабилизации, говорит глава ведомства, в РФ будут искать для себя прагматизм.
"Надеюсь, что в Кремле решение о вторжении не принимали, хотя потенциально у них такая возможность есть", – убежден глава Минбороны.
Вместе с тем Алексей Резников отметил, что его коллеги из Великобритании и США во время встреч на прошлой неделе заверили, что будут прибегать к решительным шагам в случае необходимости.