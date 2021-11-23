AstraZeneca запускает новый центр разработки COVID-препаратов

Новый центр компании AstraZeneca по разработке препаратов против COVID-19 стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд) откроет во вторник британский принц Чарльз, сообщает Интерфакс-Украина.

"Наш новый центр в Кембридже поднимает планку для устойчивых исследований и разработок в нашей отрасли" , - информируют британские СМИ, ссылаясь на заявление генерального директора AstraZeneca Паскаля Сорио.

Он отметил:

"Это позволит нам преодолеть новые границы в понимании биологии болезней, предоставить пациентам лекарства, меняющие жизнь, и обеспечить следующий этап роста нашей компании".

К настоящему времени AstraZeneca произвела и поставила два млрд доз своей пользующейся популярностью в мире вакцины против коронавируса, разработанной Оксфордским университетом, а также планирует вывести на рынок профилактический коктейль антител против COVID-19.