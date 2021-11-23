Премьер Франции заразился коронавирусом

Премьер-министр Франции Жан-Кастекс получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, сообщает Корреспондент.

Как пишут французские СМИ со ссылкой на канцелярию премьера, Кастес проведет в самоизоляции десять дней.

"Его рабочее расписание в ближайшие дни будет изменено, чтобы он продолжал свою деятельность, находясь в изоляции" , - отмечается в сообщении канцелярии.

Коронавирусная инфекция также была подтверждена у одной из дочерей политика.

Из-за того, что болезнь была подтверждена у Кастекса, на карантин вынуждено ушли контактировавшие с ним премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также ряд министров федерального правительства из-за контактов с премьером Франции в рамках недавнего французско-бельгийского заседания по безопасности.

Кроме того, до получения отрицательного результата теста на самоизоляции будут находиться главы МВД, МИД, минобороны и юстиции Бельгии, которые также присутствовали на встрече с главой правительства Франции.

Известно, что премьер-министр прошел полный курс вакцинации от коронавируса, получив две дозы препарата производства компании AstraZeneca. Последний укол был сделан 19 июня 2021 года.