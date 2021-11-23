Эксперт спрогнозировал курс гривны после транша МВФ

Дальнейший выход нерезидентов из ОВГЗ может обернуться очередной волной ослабления гривны. Продажа валюты экспортерами и потенциально позитивные новости относительно транша МВФ вряд ли сдержат падение курса, пишет Ростислав Шаправский, РБК-Украина.

Об этом рассказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

"Наиболее вероятно, гривна будет ослабевать, но останется в довольно привычном коридоре 26,5-27 гривен/доллар" , - считает Котович.

Комментируя события прошлой недели, аналитик отметил, что продажа валюты "Укрэнерго" вызвала укрепление гривны. Но в течение нескольких дней оно было нивелировано спросом на валюту, в частности от нерезидентов, выходивших из ОВГЗ.

"Поэтому укрепление курса в начале ноября не было длительным и на общем негативном фоне гривна ослабла к более чем 26,5 гривен/доллар. Не помогла здесь и уплата квартальных налогов, которая традиционно способствует укреплению гривны" , - отметил Котович.

НБУ, как обратил внимание эксперт, продавал валюту, чтобы сдержать ослабление гривны, и для этого продал 108 млн долларов, тогда как купил за неделю только 5 млн долларов.

"Больше всего НБУ продал в пятницу, когда нерезиденты активизировались с выходом из гривневых облигаций. И только благодаря интервенциям в итоге гривна потеряла за неделю 1,2%" , - отметил аналитик ICU.

Напомним, цены на украинские облигации, которые торгуются на международных рынках, снизились в последнее время. Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что этому способствовали новости о возможном российском вторжении.