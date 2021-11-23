Курс валют НБУ на 23 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 23 ноября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 22 ноября, вырос до уровня 26.66 за 1 доллар.
Евро подорожал на 8 коп до 30.06 за 1 евро.
Курс рубля снизился на 6 коп до 3.56 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 35.82 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 28.76 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого не изменился и остается на уровне 6.40 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 22 ноября 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.658800
|EUR
|Евро
|30.059100
|RUB
|Рубль
|0.356420
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.817400
|CHF
|Швейцарский франк
|28.761200
|PLN
|Польский злотый
|6.403700