Курс валют НБУ на 23 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 23 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 22 ноября, вырос до уровня 26.66 за 1 доллар.

Евро подорожал на 8 коп до 30.06 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 6 коп до 3.56 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 35.82 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 28.76 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого не изменился и остается на уровне 6.40 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 22 ноября 2021 года.