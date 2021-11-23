На Донбассе двое военных ВСУ получили ранения

За прошедшие сутки, 22 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских защитников получили ранения, сообщает Укринформ.

Об этом в Facebook информирует пресс-служба ООС. В частности, три нарушения режима тишины – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Так, в направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Прицепыловки враг дважды совершил обстрелы, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе Лебединского оккупанты открывали огонь два раза, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм. У Каменки русские наемники обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм. Вблизи Павлополя противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого – удовлетворительное, другого – тяжелое.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.