Мошеннический "интернет-магазин" обманул покупателей на миллионы гривен

Полицейские разоблачили организованную преступную группировку интернет-мошенников, которые обманули около полусотни человек по всей Украине на миллионы гривен, сообщает Укринформ.

«Злоумышленники разработали преступления схему присвоения средств под предлогом продажи пользовавшихся спросом товаров через интернет и нанесли ущерб гражданам на миллионы гривен. Несколько месяцев уголовная полиция документировала преступные действия подозреваемых. Организатора преступной группы, 33-летнего жителя Винницкого района, задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания» , - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Винницкой области.

Злоумышленники работали по четко распределенным ролям. Они размещали на популярном сайте объявления о продаже различных товаров на условиях полной или частичной предварительной оплаты. И после получения средств от покупателей на связь больше не получалось.

Одна из участниц группировки оформляла на подставных лиц банковские карты, на которые покупатели перечисляли деньги. После чего женщина переводила их на основной счет организатора противозаконного бизнеса.

Отмечается, что таким образом мошенники продавали сельскохозяйственную продукцию, промышленные товары, технику и даже автотранспорт.

Следователи провели обыски по месту жительства трех фигурантов в Винницкой и Полтавской областях. В результате изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности. Устанавливаются другие члены группировки.

Организатору преступной группы объявлено о подозрении в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 190 УК (Мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычисляемой техники). Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.