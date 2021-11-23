Топ-5 компактных кроссоверов для города

Автомобильные эксперты составили рейтинг самых лучших компактных кроссоверов, которые идеально подходят для езды по городу, сообщает Судебно-юридическая газета.

Nissan Juke

Эту модель украинцы хорошо знают. Первое поколение Nissan Juke было бестселлером в своем классе. Поэтому второе поколение многие ждали с нетерпением. Правда, ждать пришлось достаточно долго: мировой дебют нового Juke состоялся в 2019 году. А в Украину кроссовер добрался только в 2021-м.

Преимущества

Новый Juke достаточно вместителен для своего класса. По сравнению с предшественником кроссвер стал на 75 миллиметров длиннее, на 35 миллиметров шире и на 30 миллиметров выше.

Прирост в габаритах положительно сказался на пространстве салона: запас для ног задних пассажиров увеличился на 58 миллиметров, а пространства над головой стало больше на 11 миллиметров.

Также Juke можно назвать практичным. У него дверь перекрывает пороги, а в багажнике есть несколько уровней для пола, что делает пользование удобным.

Недостатки

Тем, кто любит динамику, этот автомобиль может не понравиться, ведь мотор предлагается только один – литровый бензиновый агрегат мощностью 114 лошадиных сил. С передвижением по городу он справляется на отлично. Но на трассе динамики уже иногда не хватает.

Также здесь не самый лучший информационно-развлекательный комплекс. В этом плане Nissan Juke заметно уступает, например, Peugeot 2008. У «японца» нет ни полностью цифровой приборной панели, ни беспроводной зарядки для смартфонов.

Toyota Yaris Cross

Осенью 2021 года Toyota привезла в Украину кроссовер Yaris Cross. Это самый маленький и самый дешевый кроссовер компании в нашей стране. Хотя в Европе недавно появилась еще меньшая модель, построенная на базе Toyota Aygo.

Yaris Cross построена на одной платформе с хэтчбеком Yaris. Но фактически это разные автомобили. Они отличаются как по дизайну, так и по габаритам.

Клиренс Yaris Cross – 170 миллиметров. Это хорошо для автомобиля этого класса. Хотя у некоторых конкурентов дорожный просвет даже больше.

Полного повода нет. Тем не менее, теоретически он не может быть. Кроссовер имеет гибридную версию с двумя электрическими моторами, один из которых отвечает за привод задних колес. Однако в Украине такие автомобили поставляться не будут. Видимо, из-за высокой стоимости.

Преимущества

У Toyota Yaris Cross интересна линейка силовых агрегатов. Можно выбрать как обычный бензиновый мотор, так и гибридную версию.

Yaris Cross мощнее Nissan Juke. Так что с точки зрения динамики он более интересен. Также Toyota может похвастаться наилучшим набором активных систем сохранности. К примеру, кроссовер умеет считывать дорожные знаки и следить за состоянием водителя.

Недостатки

Yaris Cross компактнее многих своих конкурентов. А это значит, что и места здесь будет меньше.

Для кого-то может быть отсутствие полностью цифровой панели приборов. Хотя Apple CarPlay и Android Auto здесь есть.

Opel Mokka

Новая Mokka – это кроссовер для ищущих высокотехнологичный автомобиль с ярким дизайном. Фактически это альтернатива Peugeot 2008 под немецким брендом. По сути, эти автомобили построены на одной платформе.

Салон выполнен в минималистическом стиле. Новый Opel Mokka получил полностью цифровой кокпит, состоящий из двух экранов – цифровой приборной панели и тачскрина мультимедийной системы.

Преимущества

Opel Mokka хорошо оснащен. Здесь есть система распознавания дорожных знаков, усталости водителя и ассистент содержания в полосе движения. В максимальной комплектации – большой экран цифровой приборной панели и двухцветная окраска кузова.

Линейка моторов не очень разнообразна, но есть 1,2-литровый мотор, выдающий 130 лошадиных сил. Он работает с 8-ступенчатым «автоматом».

Также немцы обещают 188 миллиметров дорожного просвета. Это отличный показатель для городского кроссовера.

Но самое главное, что до конца 2021 года в Украине должна появиться полностью электрическая версия Mokka. Такой кроссовер укомплектован электрическим мотором мощностью 136 лошадиных сил. Двигатель питается от батареи емкостью 50 киловатт-часов. Она обеспечивает электрокару запас хода на уровне 325 километров по циклу WLTP.

Недостатки

Mokka меньше чем, например, Nissan Juke. И простора здесь тоже заметно меньше. К примеру, объем багажника – всего 350 литров. Это один из самых маленьких показателей в своем классе.

Некоторое оборудование предлагают только за доплату. К примеру, беспроводную зарядку для смартфонов можно установить только в максимальную комплектацию. Стоит такая опция – 4 тысячи гривен.

Renault Captur

В 2021 году в Украину вернулся Renault Captur. За это время он успел сменить поколение.

Кроссовер построен на одной платформе с новым Nissan Juke. Новая платформа позволила увеличить простор в салоне и сделать его более комфортным для водителя и пассажиров.

Кузов стал более рельефным, а в оформлении оптики появились фирменные С-образные элементы. Кроме того, новое поколение получило светодиодные фары.

Интерьер тоже изменился. Материалы отделки, по словам представителей Renault, стали более качественными. Вместо аналоговой приборной панели теперь можно заказать цифровой вариант.

Преимущества

Captur – вместительный кроссовер. Объем его багажника – более 400 литров. С точки зрения пространства этот кроссовер выигрывает у Opel Mokka и Toyota Yaris Cross.

Мотор только один – 1,3-литровый, бензиновый. Но можно выбрать версию форсированную до 155 лошадиных сил. И это будет один из самых мощных автомобилей в своем классе.

Недостатки

Для Украины у Renault Captur очень сократили оснастку. Здесь почти нет систем активной безопасности. Или беспроводные зарядки для смартфонов.

Не добралась до Украины и гибридная версия кроссовера. Очевидно, французы решили, что такой автомобиль слишком дорог для украинцев.

Chery Tiggo 2 Pro

В скором времени Украине достанется новинка от Chery – маленький кроссовер Tiggo 2 Pro. И это неплохой вариант для тех, кто не имеет ничего против китайского автопрома.

Представители Chery отмечают, что над дизайном кроссовера работал Стив Юм – бывший руководитель американской команды дизайнеров General Motors. Он также работал с Форд и Hyundai.

Преимущества

Сколько будет стоить Chery Tiggo 2 Pro, еще неизвестно. Но понятно, что это будет самый дешевый кроссовер среди упомянутых. При этом китайцы предлагают неплохую оснастку.

Клиренс – 178 миллиметров, что тоже неплохо для такого автомобиля. Хотя привод только передний.

Недостатки

Здесь все обычно: никаких европейских тестов на безопасность Chery Tiggo 2 Pro не проходил. Так что представить реальные последствия в случае аварии очень сложно.

Не производит впечатление и линейка моторов: литровый мотор выдает около 100 лошадиных сил, а 1,5 литровый агрегат – 106 лошадиных сил.