Запуск телескопа "Джеймс Уэбб" снова перенесли

Запуск телескопа «Джеймса Уэбб» перенесли. Причина в инциденте, который произошел во время его установки на адаптер, сообщает Хайтек.

Дата запуска космического телескопа «Джеймса Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST) снова сдвинулась. И, как сообщает НАСА, он состоится не ранее, чем на 22 декабря, все из-за инцидента во время установки телескопа на специальный адаптер. Экспертам необходимо время для дополнительных и повторных проверок всех систем обсерватории. Ранее телескоп «Джеймса Уэбб» планировали запустить 18 декабря на ракете Arianespace Ariane 5 с острова Куру.

Инцидент произошел во время работ на объекте подготовки спутников в Куру, Французская Гвиана, которые выполнялись под ответственностью Arianespace. Это французская компания, которая предоставляет услуги по космическим запускам на коммерческой основе. Техники готовились прикрепить телескоп к адаптеру ракеты-носителя Ariane 5. По предварительным данным, незапланированное снятие зажимной ленты, которая крепит телескоп «Джеймса Уэбб» к адаптеру ракеты, вызвало вибрацию, которая распространилась по всей обсерватории.

После инцидента созвали специальную комиссию под руководством НАСА. Ее цель — расследовать и провести дополнительные тесты оборудования. Необходимо убедиться, что после произошедшего компоненты обсерватории не повреждены. Как сообщает НАСА в блоге, аэрокосмическое агентство и международные партнеры миссии предоставят обновленную информацию в конце этой недели, после завершения всех работ.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» станет главной в мире обсерваторией космической науки, после запуска в 2021 году. Его задача — разгадать загадки Солнечной системы, изучить далекие планеты вокруг других звезд и исследовать загадочные структуры и происхождение нашей Вселенной. James Webb Space Telescope — это международная программа, которую возглавляет НАСА вместе со своими партнерами — ЕКА (Европейским космическим агентством) и Канадским космическим агентством.

Изначально запуск намечался на 2007 год, в дальнейшем переносился несколько раз. Первый сегмент зеркала был установлен на телескоп лишь в конце 2015 года, а полностью главное составное зеркало было собрано только в феврале 2016 года. Стоимость проекта тоже неоднократно увеличивалась — с $500 млн до $10 млрд. Сейчас это самый дорогой телескоп в мире.