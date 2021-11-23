Разумков назвал соратников, на которых давят власти
Власти оказывают давление на соратников экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, в том числе на нардепов Артема Дмитрука и Людмилу Буймистер, сообщает Украина 24.
Об этом заявил экс-глава парламента Дмитрий Разумков.
По его словам, властям придется ответить за свои поступки.
"Двух коллег сейчас пытаются выгнать из комитетов – Дмитрука и Буймистер... К другим коллегам идут телефонные звонки и им говорят – если ты не выйдешь из МФО (межфракционного объединения – ред.), мы уволим твоего родственника с той или иной должности. Это низко, но время расставит все на свои места, и за каждое действие нужно будет отвечать - как за хорошее, так и за плохое. Все знают, что у меня хорошая память", - подчеркнул он.