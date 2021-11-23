Разумков назвал соратников, на которых давят власти

Власти оказывают давление на соратников экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, в том числе на нардепов Артема Дмитрука и Людмилу Буймистер, сообщает Украина 24.

Об этом заявил экс-глава парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, властям придется ответить за свои поступки.