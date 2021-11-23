Китай вывел на орбиту новый спутник для наблюдения Земли

Гаофэнь-3 02 вместе с орбитальным спутником Гаофэнь-3 образует сеть для формирования спутниковой группировки радаров "земля-море", сообщает Корреспондент.

Китай осуществил успешный запуск спутник Гаофэнь-3 02 с космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия.

Спутник был запущен при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-4С (Великий поход-4С) в 7:45 утра по пекинскому времени (1:45 по Киеву) и успешно вышел на заданную орбиту.

Ожидается, что спутник будет работать на солнечно-синхронной орбите на высоте 755 км, и вместе с орбитальным спутником Гаофэнь-3 образует сеть для формирования спутниковой группировки радаров "земля-море". Это улучшит возможности по наблюдению за морскими судами, а также по мониторингу чрезвычайных ситуаций на море и природной среды между сушей и морем.

Спутник будет обслуживать области предотвращения и смягчения последствий морских катастроф, динамического мониторинга морской среды, охраны окружающей среды и водных ресурсов, а также сельского хозяйства и метеорологии.

Для ракет-носителей серии Чанчжэн этот полет стал 398-м по счету.