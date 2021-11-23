Олег Винник отменяет свои концерты в Киеве из-за болезни

Секс-символ украинской сцены, известный певец Олег Винник отменил концерты в столице в ноябре в связи с болезнью, сообщает УНИАН.

Об этом пресс-служба исполнителя сообщила на его официальной странице в Facebook.

"Друзья, вынуждены сообщить, что концерты Олега Винника во Дворце "Украина" 24 и 25 ноября перенесены на весну 2022 года. Мы до последнего делали все возможное, чтобы наши встречи состоялись. Но, к сожалению, на сегодня состояние здоровья артиста не позволяет ему выйти на сцену" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что все билеты остаются действительными, а новые даты выступлений будут объявлены дополнительно.