Российская служба внешней разведки назвала нынешнюю ситуацию в Украине похожей на ситуацию в Грузии накануне войны 2008 года﻿. Об этом, со ссылкой на сообщение ведомства, сообщает Деловая столица.

В СВР РФ утверждают, что Госдепартамент США якобы "дипломатическими каналами доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения в Украину".

В Москве считают, что "провокационная политика США и Евросоюза… сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности".

"Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда (третий президент Грузии Михаил Саакашвили — Ред) Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось" , — указано в сообщении.

Напомним, в начале ноября американские СМИ сообщили, что российские войска снова начинают накапливаться у границ Украины, что вызывает встревоженность чиновников в США и Европе.