В Индии зафиксирован минимальный за 1,5 года прирост COVID-случаев

Количество случаев COVID-19, выявленных за минувшие сутки в Индии, оказался самым низким за последние 18 месяцев. Об этом, со ссылкой на The Guardian, сообщает Интерфакс-Украина.

Так, медицинские органы зарегистрировали 7 тыс. 579 новых случаев заболевания, несмотря на прошедший за последние недели ряд крупных фестивалей, таких как Дивали.

Власти, говоря о причинах снижения заболеваемости, ссылаются на увеличение охвата вакцинацией населения и на наличие у жителей антител от более ранних заражений.

Однако на фоне таких тенденцией в Индии в Европе эпидемиологическая ситуация не улучшается.