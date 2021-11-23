Желчеотток и женские болезни
Желчь секретируется клетками печени и по печеночным и желчным протокам попадает в желчный пузырь. Когда пища оказывается в полости рта и начинается процесс переваривания, желчь направляется в кишечник (двенадцатиперстную кишку), где работает в важных биохимических реакциях, обеззараживает пищу и удаляет патогенные бактерии.
Женщины чаще страдают патологиями желчного пузыря, чем мужчины. Эта тенденция наблюдается из-за гормонального дисбаланса, что вызвано родами, оральными контрацептивами, антибиотиками, колебаниями веса и диетами. Как наладить отток желчи?
В сутки организм вырабатывает до 1 л желчи. Это эмульсия, которая выполняет в организме целый ряд задач:
- Эмульгирование, всасывание жиров для производства гормонов.
- Всасывание жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К.
- Нейтрализация желудочного сока и формирование среды для запуска пищеварительных ферментов.
- Запуск кишечной моторики: выведение содержимого кишечника (в частности - продуктов детоксификации эстрогенов).
- Выведение тяжелых металлов.
- Антибактериальное действие, поддержание микрофлоры кишечника.
- Антипаразитарное действие.
- Желчеотток – 3-я фаза детокса: удаление из организма обезвреженных токсичных веществ (для женщин актуальны эстрогены).
Нарушенный желчеотток для женщины означает дефицит субстрата для выработки женских гормонов и сложности с их выведением, сбои микрофлоры кишечника, который работает в доминировании эстрогенов.
Симптомы застоя желчи
- Зуд кожных покровов (усиливается вечером и после контакта с водой).
- Беспокойство, перепады настроения, нарушение сна.
- Ощущение распирания и боль в области правого подреберья.
- Желтизна склер глаз, ладоней.
- Активная пигментация – потемнение кожи.
- Появление ксантом – утолщенных участков грубой кожи коричневого / желтого оттенка.
- Появление ксантелазм – образований на веках желтого оттенка.
Другие признаки нарушенного оттока желчи
- Сухость кожных покровов.
- Микротрещины на коже.
- Появление пигментных пятен.
- Тошнота после жирной пищи.
- Плохой аппетит.
- Метеоризм.
- Запор.
- Цвет каловых масс светло-коричневый, серый, белый.
- Стул близок к жидкому, запах резкий.
- Нехватка жирорастворимых витаминов.
Что поможет процессу оттока желчи
- Синтез желчных кислот требует энергии, и эти кислоты, выполнив свою функцию, всасываются кишечником и снова транспортируются в печень.
- Разжижение желчи, обеспечение ее текучести – не единственная задача. Важно нормальное сокращение протоков. Когда на выходе есть спазм, идет нежелательное растяжение стенок желчного пузыря и отток желчи не восстанавливается.
- Еще один важный вопрос – беспрепятственное попадание желчи в кишечник, которое зависит от спазма сфинктера Одди. Поможет добавка магния и контроль стресса.
- Митохондриальная энергия обеспечивает выработку желчи и ее выведение. Важно контролировать обеспечение микроэлементами. Также полезно введение карнитина, кофактора-Q10, R- липоевой кислоты.
Как запустить отток желчи
- Пить воду (30 мл на кг веса). Полезен стакан горячей воды как желчегонное средство за полчаса до еды.
- Пищевой протокол включает обилие ценных жиров: масла первого отжима, яйца, орехи, авокадо.
- Количество потребляемых жиров в расчете 1-1,5гр на 1 кг веса.
- Рацион - трехразовый. Если вы на интервальном голодании, допустимо употребление костного бульона, Омега-3 и клетчатки между приемами пищи