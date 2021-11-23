Желчеотток и женские болезни

Желчь секретируется клетками печени и по печеночным и желчным протокам попадает в желчный пузырь. Когда пища оказывается в полости рта и начинается процесс переваривания, желчь направляется в кишечник (двенадцатиперстную кишку), где работает в важных биохимических реакциях, обеззараживает пищу и удаляет патогенные бактерии.

Женщины чаще страдают патологиями желчного пузыря, чем мужчины. Эта тенденция наблюдается из-за гормонального дисбаланса, что вызвано родами, оральными контрацептивами, антибиотиками, колебаниями веса и диетами. Как наладить отток желчи?

В сутки организм вырабатывает до 1 л желчи. Это эмульсия, которая выполняет в организме целый ряд задач:

Эмульгирование, всасывание жиров для производства гормонов.

Всасывание жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К.

Нейтрализация желудочного сока и формирование среды для запуска пищеварительных ферментов.

Запуск кишечной моторики: выведение содержимого кишечника (в частности - продуктов детоксификации эстрогенов).

Выведение тяжелых металлов.

Антибактериальное действие, поддержание микрофлоры кишечника.

Антипаразитарное действие.

Желчеотток – 3-я фаза детокса: удаление из организма обезвреженных токсичных веществ (для женщин актуальны эстрогены).

Нарушенный желчеотток для женщины означает дефицит субстрата для выработки женских гормонов и сложности с их выведением, сбои микрофлоры кишечника, который работает в доминировании эстрогенов.

Симптомы застоя желчи

Зуд кожных покровов (усиливается вечером и после контакта с водой).

Беспокойство, перепады настроения, нарушение сна.

Ощущение распирания и боль в области правого подреберья.

Желтизна склер глаз, ладоней.

Активная пигментация – потемнение кожи.

Появление ксантом – утолщенных участков грубой кожи коричневого / желтого оттенка.

Появление ксантелазм – образований на веках желтого оттенка.

Другие признаки нарушенного оттока желчи

Сухость кожных покровов.

Микротрещины на коже.

Появление пигментных пятен.

Тошнота после жирной пищи.

Плохой аппетит.

Метеоризм.

Запор.

Цвет каловых масс светло-коричневый, серый, белый.

Стул близок к жидкому, запах резкий.

Нехватка жирорастворимых витаминов.

Что поможет процессу оттока желчи

Синтез желчных кислот требует энергии, и эти кислоты, выполнив свою функцию, всасываются кишечником и снова транспортируются в печень.

Разжижение желчи, обеспечение ее текучести – не единственная задача. Важно нормальное сокращение протоков. Когда на выходе есть спазм, идет нежелательное растяжение стенок желчного пузыря и отток желчи не восстанавливается.

Еще один важный вопрос – беспрепятственное попадание желчи в кишечник, которое зависит от спазма сфинктера Одди. Поможет добавка магния и контроль стресса.

Митохондриальная энергия обеспечивает выработку желчи и ее выведение. Важно контролировать обеспечение микроэлементами. Также полезно введение карнитина, кофактора-Q10, R- липоевой кислоты.

Как запустить отток желчи