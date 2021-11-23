Глава Минздрава ФРГ назвал варианты выхода из пандемии

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что абсолютному большинству немцев предстоит сделать выбор - получить иммунитет вакцинировавшись, либо переболев, либо умереть, сообщает Корреспондент.

Глава ведомства заявил, что пандемия затронет практически всех жителей Германии.

"К концу этой зимы, как цинично это бы не звучало, почти все в Германии будут либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы" , - сказал министр.

Шпан подчеркнул, что в Германии "очень и очень сложная ситуация во многих больницах" .

"Вот почему мы так настоятельно рекомендуем вакцинацию" , - добавил он.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 18 ноября в ФРГ зафиксировали сразу 65 тыс. новых случаев заболевания - максимум с начала пандемии. Число зараженных в Германии интенсивно со середины октября.

Вместе с тем, ежесуточное число смертей от COVID-19 в ФРГ, хотя и растет в последние недели, далеко от значений первых волн эпидемии. Всего за прошлую неделю в Германии было зафиксировано 1390 смертей от коронавирусной инфекции. На пике эпидемии, в январе 2021 года в стране от COVID-19 умирали свыше 6 тыс. человек каждую неделю.