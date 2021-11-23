Пластиковые пакеты в супермаркетах планируют сделать платными
В Украине пластиковые пакеты в супермаркетах могут стать платными. Речь идет о пакетах, которые в большинстве магазинов покупатели могут брать бесплатно: в овощных отделах, для сыпучих продуктов и на кассах, сообщает Корреспондент.
Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров Украины.
Установить обязательную плату за использование одноразовых пластиковых пакетов правительство предлагает с 10 декабря.
На данный момент постановление находится в стадии рассмотрения. Голосование было запланировано на 17 ноября, но его отложили на 24 ноября.
Сколько будут стоить пакеты:
- Без ручек и боковых складок (в рулонах) - 2 гривны за одну штуку
- Без ручек с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок - 2,50 гривны за одну штуку
- С ручками и боковыми складками - 3 гривны за одну штуку
Цены будут касаться всех пакетов в форме рукава, с дном, открытой горловиной и со стенками толщиной более 50 микрометров.
Известно, что в июне этого года Верховная Рада приняла закон об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины.
Этот запрет не касается биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также сверхтонких пакетов, предназначенных для упаковки свежей рыбы и мяса, сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой. Их запрет планируется после 2023 года.
За распространение пластиковых пакетов предусмотрен штраф от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн., в случае повторного правонарушения - до 34 тыс. грн.