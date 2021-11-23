Разумков объяснил, почему монобольшинство в Раде дает сбой

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что монобольшинство на сегодняшний день может принимать решения с помощью депутатских групп За будущее и Доверие, однако и эта схема дает сбои, сообщает Новое время.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал, что «показателем деятельности коалиции, или в данном случае монобольшинства, являются кадровые вопросы».

«За назначение председателя Верховной Рады и первого заместителя председателя Верховной Рады голосов монобольшинства, которые фактически являются коалицией, не хватило. Это является показателем „эффективной“ работы коалиции. Относительно дополнительных двух групп — да, мы видим синхронное голосование уже много месяцев по очень многим вопросам» , — отметил Разумков.