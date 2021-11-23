Разумков объяснил, почему монобольшинство в Раде дает сбой
Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что монобольшинство на сегодняшний день может принимать решения с помощью депутатских групп За будущее и Доверие, однако и эта схема дает сбои, сообщает Новое время.
В эфире телеканала Украина 24 он сказал, что
«показателем деятельности коалиции, или в данном случае монобольшинства, являются кадровые вопросы».
«За назначение председателя Верховной Рады и первого заместителя председателя Верховной Рады голосов монобольшинства, которые фактически являются коалицией, не хватило. Это является показателем „эффективной“ работы коалиции. Относительно дополнительных двух групп — да, мы видим синхронное голосование уже много месяцев по очень многим вопросам», — отметил Разумков.
На вопрос, дает ли синхронное голосование сбои, он ответил: «Дает сбои синхронное голосование. Сняли вопросы по столице, сняли вопросы другие. Так снимали вопрос относительно ВСК по „вагнеровцам“, что взяли три перерыва, чтобы не работать, потому что голосов за это не было. В пятницу Рада не работала».