Профилактика усталости глаз

Прежде всего следует предупредить пересыхание глаз. Особенно часто эта проблема постигнет тех, кто работает за компьютером или с документами. Для того чтобы решить ее, достаточно приучить себя часто моргать, сообщает Країна здоров'я.

Кроме того, следует делать перерывы в своей работе каждые два часа. Каждые десять минут следует переводить взгляд с компьютера на что-то другое, это поможет снизить напряжение глаз.

Увлажнить глаз помогут и специальные капли, которые по своему составу очень похожи на естественную слезу. Использование этих капель поможет избавиться от сухости и дискомфорта.

Избавиться от усталости глаз помогут и различные компрессы. Да, наиболее популярными натуральными компрессами для глаз являются средства приготовленные из огурца или чая.