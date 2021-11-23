Обязательная вакцинация: Денисова просит Кабмин разрешить работать удаленно

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова просит Кабинет министров не отстранять от работы за отказ от вакцинации. Вместо этого она предлагает альтернативу - разрешить работать дистанционно, сообщает РБК-Украина.

Как сообщила Денисова, после введения обязательной вакцинации для представителей определенных профессий (педагоги, госслужащие) к ней с жалобами обратились 1,2 тысячи человек.

"С целью обеспечения реализации прав граждан на труд и добровольность профилактической прививки, обратилась к премьер-министру Украины с предложением рассмотреть вопрос о возможности дистанционной работы в соответствии со статьей 60-2 КЗоТ Украины для работников и государственных служащих, для которых вакцинация от COVID-19 определена обязательной" , - написала она.

Денисова также направила запросы в Министерство экономики и Государственную службу по вопросам труда с целью предоставления правовой оценки процедуры отстранения от работы работников и госслужащих.

В свою очередь она также призвала украинцев обезопасить себя и своих близких от тяжелых осложнений COVID-19 и ответственно отнестись к проведению вакцинации.

Напомним, в Украине с 8 ноября введена обязательная вакцинация от коронавируса для педагогов и госслужащих. За отказ от вакцинации представителям этих профессий грозит отстранение.