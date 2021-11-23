Общество должно знать правду — Разумков о "вагнергейте"

Обществу важно знать правду о спецоперации с "вагнеровцами". Об этом сказал бывший спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, нужно честно выйти и сказать, что это было: ошибка или предательство?

Разумков считает, что нужно:

- всех отстранить, в том числе и руководителя Офиса;

- всех проверить на детекторе лжи;

- пригласить и заслушать руководство силовых ведомств в парламенте;

– создать эффективную временную следственную комиссию.

"Сегодня надо понять кто лжет, зачем это делает и кто за это будет отвечать!" – подчеркнул экс-спикер.

Разумков добавил, что на месте нардепов он пригласил бы все руководство силовых структур Украины в Раду и заслушал бы их. А президенту следует определиться, говорит ли он народу правду или далее придерживается линии на отрицание всего и вся.

"Заслушать в тайном режиме в стенах Верховной Рады - а что на самом деле произошло? Какие были задачи? Не надо лгать людям. Нужно говорить правду, всегда говорить правду. Если ты не можешь сказать эту правду, скажи: "Это тайная информация, я ее комментировать не могу". Это честно. Ведь когда мы из уст первого человека в государстве слышим: "Такой операции не было". Затем проходит время - "Такая операция была, но была инспирирована другими спецслужбами, в частности, спецслужбами России". А дальше мы выясняем - все это подтверждают, - что это операция нашего ГУРа. Ну наш ГУР уже не работает на Россию, я надеюсь?.. Поэтому сегодня нужно понять, кто лжет, зачем это делает и кто за это будет нести ответственность... Третий вопрос – это вопрос ВСК" , - сказал он.

Также экс-спикер добавил, что когда-то на одном из эфиров журналистка ему задала вопрос: "Что бы вы посоветовали президенту в одном слове?"