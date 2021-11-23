Криптовалютная биржа Binance ведет переговоры с суверенными фондами

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance ("Байнэнс") ведет переговоры с несколькими суверенными фондами благосостояния с целью привлечения инвестиций. Об этом, ссылаясь на Financial Times, сообщает ТАСС.

Binance надеется на приобретение фондами долей в криптовалютной бирже, стремясь «улучшить отношения» с правительствами и регуляторами, заявил он британскому изданию. Переговоры об инвестициях ведутся сразу с несколькими суверенными фондами в дополнение, по его словам, к привлечению капитала для своего филиала в США перед открытым размещением акций на фондовой бирже. Чанпэн Чжао отказался сообщить, с какими финансовыми институтами проводятся переговоры, однако, как сказал он, речь идет о «значительных суммах», на получение которых потребуется время.

Кроме того, подобный процесс «может привязать нас к конкретным странам, <...> с которыми мы хотим быть немного осторожнее», добавил глава Binance.

Попытка криптовалютной биржи укрепить структуру капитала предпринимается по мере того, как Binance активизирует поиски новой штаб-квартиры, в том числе в Сингапуре и Дубае, отмечает газета. Криптопредприниматель заявил на минувшей неделе на организованном информационным агентством Блумберг «Форуме новой экономики» (Bloomberg New Economy Forum), проходящем в формате видеоконференции, о том, что платформа фиксирует ежедневные объемы транзакций в размере 170 млрд долларов по сравнению с 10-30 млрд долларов два года назад. Чжао также сказал, что доходность исчисляется «миллиардами».

На прошлой неделе Binance опубликовала документ об основных правах пользователей криптовалюты, который, по мнению издания, решает ряд проблем, включая конфиденциальность пользователей, а также призывает к более строгому регулированию.

Объем рынка криптовалют превысил, как сообщило ранее агентство Блумберг, 3 трлн долларов благодаря росту стоимости Ether и Bitcoin. Новый рекорд стал очередным этапом почти четырехкратного роста объема рынка криптовалют на протяжении последнего года. Рынок криптовалют при этом регулярно демонстрирует волатильность. Bitcoin ранее после очередных рекордов неоднократно вновь значительно терял в цене.