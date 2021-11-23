Седан Chevrolet Malibu превратили в пикап

Американский концерн Genaral Motors привез на автошоу в Гуанчжоу концептуальный пикап, созданный на базе седана Malibu. Автомобиль создан по мотивам легендарного пикапа El Camino, сообщает Обозреватель.

За основу для концепта был выбран популярный седан, пользующийся хорошим спросом в Поднебесной.

Концепт пикапа на базе седана Chevrolet Malibu. Источник: Carscoops

Chevrolet Malibu для китайского рынка. Источник: General Motors

От серийной модели оставили только часть кузова до центральной стойки, а дальше установили грузовую платформу с защитным каркасом. Кроме того, автомобиль получил заниженную подвеску, расширители колесных арок и пневмоподвеску. Пол грузового отделения украсили деревянными панелями.

От серийной модели оставили только часть кузова до центральной стойки, а дальше установили грузовую платформу с защитным каркасом. Источник: Carscoops

По периметру кузова установили черный карбоновый обвес, а на багажной двери установили антикрыло. Кузов окрасили в яркий голубой цвет, а крышу и грузовую площадку – в белый. С обоих боков расположены пары хромированных патрубков выхлопной системы.

По периметру кузова установили черный карбоновый обвес, а на багажной двери установили антикрыло. Источник: Carscoops

Салон отделан коричневой кожей, а тонкое рулевое колесо выполнено в стиле машин 60-х годов. Но, к сожалению, автомобиль так и останется ярким выставочным образцом…