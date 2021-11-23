"Белорусские мигранты" снова штурмовали границу Польши

В Польше за последние сутки зафиксировали 174 попытки незаконного пересечения границы беженцами со стороны Беларуси. Во время одного из которых штурмовать рубеж пыталась группа из 50 мигрантов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении польской пограничной службы в Twitter.

"На секции границы в районе села Беловежа 50 агрессивных иностранцев попытались прорваться через границу" , — пишет пресс-центр ведомства.

Wczoraj tj.22.11 na gr.????????????????odnotowano 174 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 66 cudzoziemców #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP. Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży 50 agresywnych cudzoziemców próbowało sforsować granicę. pic.twitter.com/TQdwYlFM7x — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 23, 2021

Также в польском Министерстве национальной обороны отметили, что штурмовать границу беженцам помогали белорусские силовики. Однако эту очередную попытку удалось предотвратить.

Agresywni migranci wspierani przez białoruskie służby każdego dnia próbują nielegalnie przedrzeć się przez naszą granicę. Tak jak od wielu tygodni, tak też dziś w nocy polscy żołnierze i funkcjonariusze zatrzymują hybrydowy atak Łukaszenki oraz bronią Polskę i całą Europę. https://t.co/UOdNRJmze1 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 23, 2021

Кроме того, в Польше пограничники издали 66 решений о депортации нелегалов с территории страны.