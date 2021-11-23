"Белорусские мигранты" снова штурмовали границу Польши
В Польше за последние сутки зафиксировали 174 попытки незаконного пересечения границы беженцами со стороны Беларуси. Во время одного из которых штурмовать рубеж пыталась группа из 50 мигрантов, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении польской пограничной службы в Twitter.
"На секции границы в районе села Беловежа 50 агрессивных иностранцев попытались прорваться через границу", — пишет пресс-центр ведомства.
Также в польском Министерстве национальной обороны отметили, что штурмовать границу беженцам помогали белорусские силовики. Однако эту очередную попытку удалось предотвратить.
Кроме того, в Польше пограничники издали 66 решений о депортации нелегалов с территории страны.