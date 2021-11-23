В Одессе сильный туман парализовал работу аэропорта

Плотный туман парализовал работу Одесского аэропорта. Из-за ограниченной видимости на аэропорт не смогли сесть четыре самолета. Диспетчерам пришлось направлять их в другие аэропорты, сообщает ТСН.

Пилоты двух воздушных судов ирландского лоукостера совершили несколько кругов над городом, но не рискнули приземляться, а потому улетели в Румынию. Не сел в Одессе и самолет из польского Вроцлава. Судно, следовавшее из Варшавы, вернулось в аэропорт вылета. Кроме того, был упразднен вечерний рейс сообщением Стамбул-Одесса.

Работу аэропорта в экстремальных погодных условиях должна улучшить новая взлетная полоса и современное оборудование. Впрочем, почему оно не работает, на аэродроме официально не объяснили.