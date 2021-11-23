Компания Samsung построит завод по производству чипов стоимостью в $17 млрд в штате Техас. Администрация Байдена настаивает на расширении производства полупроводников в США, сообщает Новое время.

Южнокорейская Samsung планирует построить завод по производству микросхем за $17 млрд в Тейлоре, штат Техас, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Ожидается, что это создаст около 1800 рабочих мест. Однако, начало производства микросхем не ожидается до конца 2024 года. Отмечается, что власти города предложили Samsung ряд льгот, чтобы компания разместила производство именно в Тейлоре.

В частности, речь идет о льготах по налогу на имущество в размере до 92,5% в течение первых 10 лет с постепенным сокращением списаний в течение следующих нескольких десятилетий.

Решение о размещении завода в Техасе было принято на фоне исторических расходов на полупроводниковую промышленность, вызванных государственными стимулами. На фоне продолжающегося глобального дефицита чипов администрация Байдена настаивает на расширении производства полупроводников в США.

О том, что Samsung может построить в США завод по производству чипов за $17 млрд сообщалось еще в январе этого года. В качестве вариантов расположения завода называли штаты Аризона, Техас или Нью-Йорк.