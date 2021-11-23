Опрос показал резкое улучшение отношений Германии и США

Отношения Германии и США заметно улучшились с момента избрания Джо Байдена американским лидером, сообщает Газета.ru.

Согласно опросу центра Körber-Stiftung, 71% немцев оценивают отношения с Вашингтоном как "хорошие" или "очень хорошие", что на 53% больше, чем в 2020 году.

Более того, 62% респондентов уверены, что тесные отношения с США более важны для Германии, чем взаимодействие с другими государствами. А еще 18% опрошенных считают, что важнее связи между Берлином и Москвой. При этом 44% немцев называют США важным партнером ФРГ во внешней политике, 27% в этом качестве видят Францию, еще 6% говорят о Китае и 4% о России.

К слову, отношение к Пекину у респондентов достаточно спокойное — только 26% считают КНР большой угрозой для ценностей Германии. Еще 48% уверены, что Китай представляет лишь небольшую угрозу, а 24% не видят никаких угроз.