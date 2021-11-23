В Китае призвали США перестать "играть с огнем"

США должны немедленно исправить свои ошибки и прекратить провокации в Тайваньском проливе. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя очередной проход ракетного эсминца типа Arleigh Burke, USS Milius (DDG 69) через пролив, сообщает Лента.Ру.

Дипломат призвал Вашингтон перестать "играть с огнем каждый месяц" и сосредоточиться на поддержании мира и стабильности в регионе. Он обратил внимание, что под предлогом защиты судоходства Соединенные Штаты занимаются демонстрацией силы.

Отношения США и Китая обострились на фоне конкуренции в Южно-Китайском море. Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других.

30 августа Управление морской безопасности Китая заявило, что все иностранные суда обязаны сообщать о местонахождении при входе в "китайские" территориальные воды. Теперь иностранные корабли обязаны докладывать китайской администрации свой позывной, а также передавать информацию о перевозимых грузах.