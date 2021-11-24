Volkswagen готовит электрическую замену Passat
Немецкая компания проводит тесты очередного представителя электрического семейства ID. Неожиданно им оказался традиционный седан, очень напоминающий популярную модель Passat, сообщает Обозреватель.
В 2018 году на автошоу в Женеве компания Volkswagen представила концептуальный седан ID. Vizzion. Годом спустя на выставке в Лос-Анджелесе проект получил продолжение в виде универсала ID. Space Vizzion. Обе модели пообещали запустить в производство в 2023 году и, по всей видимости, это не пустые слова. На дорогах недавно был замечен тестовый прототип седана.
Отдельные элементы электромобиля скрыты от посторонних глаз защитным камуфляжем, но некоторые детали можно рассмотреть. В частности, автомобиль получил обтекаемую переднюю панель без традиционной облицовки радиатора. Ниже видно выразительный передний бампер с вертикальными воздуховодами и центральным воздухозаборником. Прототип также оснащен аэродинамическими дисками и имеет высокие боковые "юбки", за которыми скрывается батарея электрокара.
Сзади можно рассмотреть встроенный задний спойлер и широкий третий стоп-сигнал. Прототип также отличается большой стеклянной крышей и выдвижными дверными ручками.
На концепте ID. Vizzion использовалась аккумуляторная батарея на 111 кВтч и двухмоторная система с полным приводом суммарной мощностью 225 кВт (306 л.с.). Она позволяла седану разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,3 секунды. Заявленный запас хода – до 665 км по циклу WLTP.
Ожидается, что помимо топовой двухмоторной версии покупателям будет предложен вариант с одним электродвигателем, который будет приводить задние колеса. Судя по общему виду прототипа, испытания совсем скоро перейдут в финальную фазу. Это означает, что новый электрический седан может быть представлен в будущем году, а его появление у дилеров состоится, как и обещали представители компании, в 2023 году.