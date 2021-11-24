Volkswagen готовит электрическую замену Passat

Немецкая компания проводит тесты очередного представителя электрического семейства ID. Неожиданно им оказался традиционный седан, очень напоминающий популярную модель Passat, сообщает Обозреватель.

В 2018 году на автошоу в Женеве компания Volkswagen представила концептуальный седан ID. Vizzion. Годом спустя на выставке в Лос-Анджелесе проект получил продолжение в виде универсала ID. Space Vizzion. Обе модели пообещали запустить в производство в 2023 году и, по всей видимости, это не пустые слова. На дорогах недавно был замечен тестовый прототип седана.

Концепт Volkswagen ID. Vizzion. Источник: Volkswagen

На дорогах недавно был замечен тестовый прототип седана. Источник: Carscoops

Отдельные элементы электромобиля скрыты от посторонних глаз защитным камуфляжем, но некоторые детали можно рассмотреть. В частности, автомобиль получил обтекаемую переднюю панель без традиционной облицовки радиатора. Ниже видно выразительный передний бампер с вертикальными воздуховодами и центральным воздухозаборником. Прототип также оснащен аэродинамическими дисками и имеет высокие боковые "юбки", за которыми скрывается батарея электрокара.

Концепт Volkswagen ID. Space Vizzion. Источник: Volkswagen

Сзади можно рассмотреть встроенный задний спойлер и широкий третий стоп-сигнал. Прототип также отличается большой стеклянной крышей и выдвижными дверными ручками.

На концепте ID. Vizzion использовалась аккумуляторная батарея на 111 кВтч и двухмоторная система с полным приводом суммарной мощностью 225 кВт (306 л.с.). Она позволяла седану разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,3 секунды. Заявленный запас хода – до 665 км по циклу WLTP.

Помимо топовой двухмоторной версии покупателям будет предложен заднеприводный вариант с одним электродвигателем. Источник: Carscoops

Ожидается, что помимо топовой двухмоторной версии покупателям будет предложен вариант с одним электродвигателем, который будет приводить задние колеса. Судя по общему виду прототипа, испытания совсем скоро перейдут в финальную фазу. Это означает, что новый электрический седан может быть представлен в будущем году, а его появление у дилеров состоится, как и обещали представители компании, в 2023 году.