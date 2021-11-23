Столица и 5 областей могут выйти из "красной" зоны

Аналитик Киевской школы экономики (KSE) Екатерина Кузьминова заявила, что в Украине, кроме Львовской и Луганской области, еще в Киеве и трех областях стабилизировались показатели распространения COVID-19, сообщает Зеркало недели.

"Мы прогнозируем парад выхода областей из "красной" зоны. После Луганской и Львовской областей из "красной" зоны могут выйти Киев, Донецкая, Одесская и Херсонская области", – отметили в KSE.

Ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19. В Украине он составляет 55,8% при уровне 65%. В столице показатель загруженности коек с кислородом составляет 62,2%.

Уровень госпитализаций по стране составляет 63,6, при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. В Киеве – 62,8 на 100 тысяч населения. Кроме столицы, уровень госпитализаций также превышен в 17 регионах.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Львовская и Луганская области в скором времени могут выйти из "красной" зоны. Министр также отметил, что Минздрав разрабатывает изменения в правилах "желтой" зоны карантина.