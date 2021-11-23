Украина продлила контракт с Pfizer: сколько доз ожидается
Министерство здравоохранения Украины до 2023 года продлило контракт с фармацевтической компанией Pfizer на поставку ее вакцины против COVID-19. Согласно ему, ежегодно страна будет получать по 25 миллионов доз препарата, сообщает Обозреватель.
Об этом на брифинге 23 ноября сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко. Мероприятие транслировалось онлайн на Facebook-странице ведомства.
По словам министра, документ между сторонами был подписан на 2022-2023 годы, и в нем прописаны четкие сроки поставки партий вакцины.
"В течение этого времени Украина будет получать по 25 млн доз ежегодно", – подчеркнул он.
Отмечается, что препарат будут использовать для прививок по рекомендациям украинской Национальной техгруппы экспертов по вопросам иммунизации.
"Каждый заслуживает возможности быть защищенным от COVID-19. Используйте свое право быть здоровым. Сделайте прививку как можно скорее", – обратился к гражданам глава Минздрава.