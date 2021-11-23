Лошадь испортила паре семейные фотографии

Семья из США решила сделать памятную фотосессию с животными. Снимки вышли забавные из-за лошади, которая стала главной звездой в кадре, сообщает 24 Канал.

Беременность – это особый период в жизни каждой пары, поэтому его пытаются увековечить в фото. Семейная пара очень любит своих домашних животных, поэтому супруги решили их также привлечь к фотосессии. Вот что из этого вышло.

Лошадь испортила семейные фото

Семейная пара из Соединенных Штатов Америки сейчас находится в ожидании малыша. В честь этого люди решили устроить фотосессию на природе. К этому действу муж и жена также привлекли своих зверей, которых в их хозяйстве немало. Животные должны были непринужденно гулять на фоне кадра, но что-то пошло не так.

Лошадь стала главным героем в кадре / Фото Twizz

Животное зовут Бакшот, и оно нагло влезло в кадр к своим хозяевам во время фотосессии. Его харизма пленила сердца всех присутствующих и злиться на эту артистическую лошадку было сложно.

Бакшот порадовал своих владельцев / Фото Twizz

Лошадь присоединилась к семейной фотосессии пары / Фото Twizz

Другие животные, в отличие от Бакшота, вели себя прилично и просто бродили на фоне, в то время как лошадь веселила хозяев своей широкой улыбкой. Фотограф Кристен Заффиро впоследствии поделился, что проделки зверя заставили всех рассмеяться, а кадры получились возможно не слишком романтичные, но очень веселые. Все же сделать несколько милых фото без зверя удалось, поэтому фотосессия не прошла даром.