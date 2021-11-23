Курс лиры рекордно упал

Курс турецкой лиры к доллару рекордно обвалился во вторник, 23 ноября, свидетельствуют данные торгов, сообщает Лента.Ру.

В 10:51 за доллар давали 12,48 лиры (плюс 9 процентов по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии). Через час турецкая валюта незначительно укрепилась — доллар стоил 12,19 лиры.

В начале августа доллар стоил 8,3 лиры. Обесценивание турецкой валюты происходит из-за давления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на Национальный банк. Глава государства, вопреки макроэкономической теории, считает, что снижение ключевой ставки поможет борьбе с инфляцией, которая в сентябре достигла в Турции 20 процентов. Турецкий Центробанк на последнем заседании 18 ноября понизил ключевую ставку с 16 до 15 процентов.

22 ноября Эрдоган вновь анонсировал понижение ставки «для ускорения экономического роста и создания рабочих мест» , пишет Bloomberg. Также он заявил, что Турция пожертвует сильным курсом лиры в обмен на замедление инфляции и уделит особое внимание привлечению инвестиций.

За последние пять лет Эрдоган сменил четверых руководителей Центробанка. Нынешний глав ЦБ Чахап Кавджиоглу занял свой пост в марте 2021 года.