Коронавирус ухудшает репродуктивную функцию у мужчин – уролог

Наблюдения за пациентами, как вакцинированными, так и перенесшими COVID-19, говорят о том, что коронавирусная инфекция несет угрозу мужскому здоровью. Об этом рассказал врач-уролог клиники инновационных технологий (КИТ) Евгений Гершанов, сообщает Российская газета.

"Нарушение в работе репродуктивной системы является одним из последствий коронавируса. Причиной сбоев может стать тяжелая форма воспалительной реакции (цитокиновый шторм), которая возникает в ответ на инфекцию", – пояснил Евгений Гершанов.

Для этого состояния характерна избыточная активность иммунных клеток, говорит врач.

"Воспаление – естественный защитный механизм, который помогает организму справиться с чужеродными агентами. Чтобы синхронизировать действия иммунной системы в борьбе с инфекцией, выделяются информационные молекулы – цитокины. Однако, слишком большое их количество может привести к разрушительным для организма последствиям", – утверждает специалист.

Доктор рассказал, что многочисленные случаи из клинической практики подтверждают негативное влияние вируса на качество спермы и, следовательно, на репродуктивную функцию.