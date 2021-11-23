Украинскому теннисисту грозит длительная дисквалификация

19-летний украинский теннисист Тимур Мухтарулин получил положительный результат тестирования на допинг, сообщает Сегодня.

Спортсмен временно отстранен от всех профессиональных теннисных турниров на неопределенное время.

Мухтарулин сдал образец мочи 31 августа 2021 года во время участия в турнире в Черноморске (30 августа – 5 сентября), который был отправлен в лабораторию WADA в Монреале.

В пробе украинца был обнаружен амфетамин – вещество категории S6 запрещенного списка WADA (стимулятор). Сообщается, что у теннисиста не было действующего терапевтического разрешения на использование амфетамина.

12 ноября Мухтарулину было направлено уведомление о том, что он нарушил правила Антидопинговой программы. Игрок имеет право обратиться к председателю Независимого трибунала с ходатайством об отмене временного отстранения.

Добавим, что на турнире ITF M15 в Черноморске Тимур проиграл в первом круге четвертому сеяному Клеману Табуру из Франции.

Всего на профессиональном уровне Тимур Мухтарулин провел только 11 матчей и одержал одну победу. Добавим, что у Тимура никогда не было зачетных баллов в рейтинге ATP.