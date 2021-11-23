Салаты без майонеза на Новый год 2022 с неожиданными ингредиентами
Майонез всегда делал и делает свое дело – с ним салаты становятся особенными. Салаты на Новый год 2022 могут быть разными, в нашем случае – заправляться разными соусами, сообщает Сегодня.
Хуже они от этого не будут, а наоборот – подойдут тем, кто предпочитает приближенную к диетической еду даже на праздники.
Салат с тунцом
Ингредиенты:
- Тунец консервированный – 150 г
- Листья салата – 50 г
- Помидоры – 2-3 шт. (можно взять обычные или черри)
- Вареные яйца – 2 шт.
- Вареный картофель – 1-2 шт.
- Оливки зеленые – по желанию
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Французская горчица, соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
- Отварить картофель и яйца, нарезать дольками.
- На тарелку выложить листья салата, полить заправкой из оливкового масла и горчицы.
- Дольками нарезать помидоры. Разложить картофель, яйца и помидоры на листья салата.
- Сверху выложить тунец и оливки. Посолить, поперчить по вкусу.
Салат "Тбилиси"
Ингредиенты:
- Говядина – 300 г
- Болгарский перец – 1 большой
- Чеснок – 2 зубчика
- Фасоль красная консервированная – 1 банка
- Лук красный – 1 шт.
- Грецкие орехи – горсть
- Кинза или петрушка
- Винный или яблочный уксус (можно заменить лимонным соком) – 1-2 ст. л.
- Оливковое масло
- Соль, перец, специи – по вкусу
Как приготовить:
- Из банки с фасолью вылить жидкость. Отварную говядину, луг и болгарский перец нарезать соломкой, соединить с фасолью.
- Добавить измельченные орехи, зелень. Приправить специями, солью и перцем.
- Соединить винный уксус и оливковое масло, заправить салат.
Салат с киви, фетой и хамоном
Ингредиенты:⠀
- Рукола – 1 пачка
- Грецкие орехи – горсть
- Хамон – 75 г
- Сыр фета – 100 г
- Киви – 2 шт.
Для заправки:
- Бальзамик, кленовый сироп – по 1 ст. л.
- Дижонская горчица с зернами – 2 ч. л.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Соль, молотый перец
Как приготовить:
- Грецкие орехи запечь в духовке в течение 10 минут при 180 градусах, дать остыть и измельчить.
- Разложить руколу, свернуть хамон в рулетики, выложить к руколе.
- Добавить нарезанные киви, фету. Посыпать грецкими орехами.
- Ингредиенты для заправки тщательно смешать, полить салат.