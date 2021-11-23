Названы популярные модели авто, которые продаются со скрученным пробегом

Около 16% подержанных машин продаются со скрученным пробегом. В первую очередь речь идет о дизельных автомобилях премиум-класса возрастом от 5 до 15 лет. Чаще всего "пройденный" километраж занижают в марках BMW, сообщает UBR.

Об этом свидетельствует исследование компании carVertical, которая изучила более 700 тыс. отчетов об истории подержанных автомобилей, созданных в период с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года. Анализ охватил Украину, США, Россию и страны Европы.

В целом фальсификация пробега – распространенный тип мошенничества на вторичном рынке авто, поэтому при покупке необходимо использовать онлайн-сервисы по проверке истории.

Топ-10 самых часто встречающихся моделей со скрученным пробегом возглавляет BMW M5 – каждая третья машина этой модели продается с неправдивым пробегом. В целом список выглядит так:

BMW M5 – 33,6%;

BMW 7 серии – 33,4%;

Subaru Outback – 31,8%;

BMW 6 серии – 31,7%;

Audi A8 – 31,4%;

Volkswagen Phaeton – 31%;

BMW Х5 – 26,7%;

BMW 5 серии – 26%;

Ford Mustang – 25,9%;

Audi A7 – 25,8%.

Если сравнивать такие автомобили в разрезе года выпуска, то в категорию риска попадают машины, выпущенные с 2006 по 2016 годы. То есть, это авто возрастом от 5 до 15 лет.

Эксперты объясняют, что у наиболее новых моделей куда сложнее изменить показания одометра. К тому же у данной категории скрутка менее вероятна из-за относительно небольшого фактического пробега.

Также аналитики проанализировали типы двигателей, которые чаще всего продают с уменьшенным пробегом. Это – "дизели" с показателем около 80%. Это связано с тем, что такие авто в основном предназначены для больших расстояний, а значит вероятность мошенничества – больше.

В целом фальсификация пробега значительно завышает стоимость подержанного автомобиля, что приходится на руку нечестным дилерам.