Названы популярные модели авто, которые продаются со скрученным пробегом
Около 16% подержанных машин продаются со скрученным пробегом. В первую очередь речь идет о дизельных автомобилях премиум-класса возрастом от 5 до 15 лет. Чаще всего "пройденный" километраж занижают в марках BMW, сообщает UBR.
Об этом свидетельствует исследование компании carVertical, которая изучила более 700 тыс. отчетов об истории подержанных автомобилей, созданных в период с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года. Анализ охватил Украину, США, Россию и страны Европы.
В целом фальсификация пробега – распространенный тип мошенничества на вторичном рынке авто, поэтому при покупке необходимо использовать онлайн-сервисы по проверке истории.
Топ-10 самых часто встречающихся моделей со скрученным пробегом возглавляет BMW M5 – каждая третья машина этой модели продается с неправдивым пробегом. В целом список выглядит так:
- BMW M5 – 33,6%;
- BMW 7 серии – 33,4%;
- Subaru Outback – 31,8%;
- BMW 6 серии – 31,7%;
- Audi A8 – 31,4%;
- Volkswagen Phaeton – 31%;
- BMW Х5 – 26,7%;
- BMW 5 серии – 26%;
- Ford Mustang – 25,9%;
- Audi A7 – 25,8%.
Если сравнивать такие автомобили в разрезе года выпуска, то в категорию риска попадают машины, выпущенные с 2006 по 2016 годы. То есть, это авто возрастом от 5 до 15 лет.
Эксперты объясняют, что у наиболее новых моделей куда сложнее изменить показания одометра. К тому же у данной категории скрутка менее вероятна из-за относительно небольшого фактического пробега.
Также аналитики проанализировали типы двигателей, которые чаще всего продают с уменьшенным пробегом. Это – "дизели" с показателем около 80%. Это связано с тем, что такие авто в основном предназначены для больших расстояний, а значит вероятность мошенничества – больше.
В целом фальсификация пробега значительно завышает стоимость подержанного автомобиля, что приходится на руку нечестным дилерам.