Возможны изменения в работе трех станций киевского метро

Вечером 23 ноября возможно ограничение в работе столичного метро в связи с проведением футбольного матча. Ограничение касается трех станций.

Об этом сообщила пресс-служба﻿ метрополитена Киева.

"Сегодня, 23 ноября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:45) между командами "Динамо" (Киев) и "Бавария" (Мюнхен) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена" , - говорится в сообщении.﻿

Отмечается, что возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры: