Скидки на авиабилеты на Черную пятницу: советы туристам

На Черную пятницу, которая традиционно проходит в последние выходные ноября, многие авиакомпании также устраивают скидки, сообщает УНИАН.

Несколько полезных советов, как не потратить лишние деньги и не переплатить за авиабилеты в "период больших скидок", который в этом году выпадает на 26-28 ноября.

1. Если вы не слишком привязаны к дате и месту будущей поездки, а готовы к экспериментам, советуем не зацикливаться на чем-то конкретном. Вместо этого лучше пробивать максимальное количество вариантов для будущей поездки. Ведь цены на одно и то же направление могут колебаться как в зависимости от дня недели, так и в течение месяца и даже нескольких. Влиять на цену могут многие факторы, начиная от сезона/несезона, праздников, в том числе национальных, и заканчивая спросом.

Все вышеперечисленные факторы влияют и на ценовую политику по разным направлениям для путешествия – если вам важнее конкретная дата, а не место, стоит определить несколько городов или стран, куда бы вы хотели отправиться, а там уже остановиться на самом выгодном варианте.

2. Если вы больше привязаны к конкретной дате и месту, советуем начать мониторить цены на интересующий вас маршрут заранее, причем на сайтах разных авиаперевозчиков. Ведь накануне Черной пятницы авиакомпании могут искусственно поднять цену, таким образом, что даже с учетом "черной" скидки сэкономить не получится.

3. Мы живем во времена пандемии COVID-19, и, как это не прискорбно, такая ситуация сохраниться надолго. А потому стоит учитывать, что далеко не все направления, билеты на которые предлагают авиакомпании, доступны для всех. Многие страны на данный момент ввели карантинные ограничения и дополнительные условия для въезда, которые, к тому же, могут в любой момент поменяться. Потому советуем вам перед покупкой билетов, какой бы заманчивой не была цена, внимательно изучить условия въезда в интересующую вас страну (сделать это можно с помощью интерактивной карты МИД Украины), а также поискать в новостях, насколько часто она меняет условия въезда. Конечно, вы можете доплатить за услугу "бесплатного изменения даты и места поездки", но тогда цена уже будет не намного дешевле.

4. Многие авиакомпании не ограничиваются одним днем скидок, например, тот же Wizz Air запустил скидки еще с начала недели перед Черной пятницей, а Ryanair сохраняет скидки и после "горячих" выходных. В целом, большинство авиакомпаний удерживает скидки на Черную пятницу по три дня – с пятницы по воскресенье. Так что у вас будет достаточно времени на то, чтобы не скупать сгоряча первые попавшиеся билеты, а обдумать целесообразность покупки тех или иных билетов, взвесив все риски.