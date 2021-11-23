Отремонтирован самый большой путепровод Закарпатья

В пгт Батево на Закарпатье отремонтировали путепровод, который находится в пределах автодороги государственного значения М-25 КПП "Соломоново" – Большая Добронь – Яноши с подъездом к КПП "Косино" и над железнодорожным узлом, сообщает УНИАН.

Работы провели в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Еще выполняются подмостные реставрационные работы. Также в ближайшее время нанесут разметку", - рассказали в Укравтодоре.

Батевский путепровод является крупнейшим в области: его длина – 312 м, ширина проезжей части – 10 м и еще по 2,5 м тротуаров с обеих сторон.

Искусственное сооружение возвели еще в начале 80-х годов, с тех пор капитально не восстанавливали ни разу. Ремонтные работы начали в апреле 2021 года.

Фото facebook.com/cadzkp

Фото facebook.com/cadzkp

Фото facebook.com/cadzkp

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" в этом году планируется строительство и обновление 245 мостов.