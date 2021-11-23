Ford отказался от совместных проектов с Rivian

Американский автопроизводитель решил самостоятельно разрабатывать свои электрические автомобили, хотя продолжит инвестировать в Rivian, сообщает 24 Канал.

"Ford продолжит инвестиции в Rivian, нам нравится их будущее как компании. Но свои электрокары мы будем разрабатывать сами", – заявил руководитель Ford Джим Фарли.

Основанная в 2009 году, Rivian изменила статус со “стартапа” на “компанию”, когда запустила производство электрических пикапов и разместила свои акции на фондовой бирже. А компания Ford с 2019 года начала инвестировать в Rivian, а сейчас является одним из крупнейших инвесторов. На данный момент Ford владеет 12% акций Rivian, а объем инвестиций превышает полмиллиарда долларов.

Предыдущая редакция партнерского соглашения предполагала, что Ford получит от Rivian платформу “скейтборд”, на которой построит совершенно новый электромобиль под собственной маркой, а также посадит своего человека в совет директоров Rivian.

Однако партнеры пересмотрели условия и пришли к согласию, что совместная разработка электромобилей потеряла смысл.

"Поскольку Ford сейчас имеет собственную стратегию перехода на электротранспорт, а спрос на наши электрокары вырос, мы решили сосредоточиться на собственных проєктах", – прокомментировал Джим Фарли.

Первый электромобиль Rivian – электрический пикап R1T сошел с конвейера в сентябре. А в начале ноября Rivian вышла на IPO, причем ее рыночная капитализация почти сравнялась с Ford. На очереди у Rivian запуск конвейеров для внедорожника R1S, производство электрических фургонов для Amazon и еще по крайней мере две модели на рынке к 2025 году.

Что касается Ford, то старый американский бренд весьма успешно запустил новые электрические модели – Mustang Mach-E и пикап F-150 Lightning.