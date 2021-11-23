СБУ просит исключить нардепа Куницкого из Комитета ВР

Глава Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин просит исключить нардепа Александра Куницкого из комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности. Об этом сообщает Андрей Павловский﻿.

Причиной стало нарушение правил дорожного движения в Харькове на перекрёстке, где в 2017 году из-за столкновения внедорожников погибли 6 пешеходов.

Дудин считает, что нарушение правил дорожного движения на перекрёстке, где произошло ДТП с Зайцевой - это "верх цинизма".

"Кажется, что человек, постоянно нарушающий правила дорожного движения, не может рассказывать стражам порядка о том, как они должны бороться именно с такими нарушителями" , - сказал Дудин.

t.me/pavlovskynews

Куницкий выложил в Инстаграме видео, как патрульные остановили его за нарушение рядности. Нардеп был за рулём Porsche Panamera. На Куницкого не составили постановление о нарушении на месте, так как он спешил на выездное заседание правоохранительного комитета ВР.

Вечером вместо Куницкого в полицию пришел его адвокат, который снова попросил перенести рассмотрение дела из-за занятости.