Анис: польза и вред, кому противопоказана специя

Анис, также называемый анисовыми семенами или Pimpinella anisum, является растением, которое происходит из того же семейства, что и морковь, сельдерей и петрушка. Стоит отметить, что из-за схожести вкуса и названий бадьян (Star Anise) часто путают с анисом (Anise), хотя эти две специи не связаны между собой. Очень важно знать, как правильно употреблять эту специю, чтобы не навредить организму, сообщает Обозреватель.

Эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах рассказала о пользе, вреде аниса, а также о том, как и кому его можно употреблять.

"Хотя анис обычно покупается в виде сушеных семян, он также доступен в виде масла, порошка и экстракта. Семена аниса, растительное масло и экстракт могут придать выпечке и конфетам всплеск вкуса или усилить аромат мыла и крема для кожи. Большинство рецептов требует нескольких чайных ложек (4-13 г или 5-15 мл) молотых семян аниса, масла или экстракта" , – отметила Виктория.

Эксперт добавила, что анис также в народе известен своими мощными свойствами укрепляющими здоровье, и действует как природное средство от широкого спектра заболеваний.

"Но стоит обратить внимание, что большинство исследований относительно полезных свойств аниса были проведены в пробирке или на животных. Поэтому сказать на 100%, что для человека анис будет нести такую же пользу, невозможно!" , – объяснила специалист.

Богат питательными веществами

Семена аниса низкокалорийны, но содержат большое количество некоторых важных минералов. В частности, эти семена богаты железом, которое является жизненно важными для производства здоровых клеток крови в организме. На столовую ложку приходится 13% контрольной суточной нормы потребления (RDI). Анис также содержит небольшое количество марганца, ключевого минерала, который действует как антиоксидант и необходим для обмена веществ и развития. Около 7% от контрольной суточной нормы потребления (RDI) на столовую ложку.

Может уменьшить симптомы депрессии

Интересно, что некоторые исследования показали, что семена аниса могут помочь в лечении депрессии. В частности, экстракт семян аниса демонстрировал мощные антидепрессивные свойства у мышей и был столь же эффективным, как и обычные лекарства, используемые для лечения депрессии. Исследование, проводившееся на женщинах всех возрастов, также дало положительные результаты.

Может защитить от язвы желудка

Хотя данных крайне мало, известно, что семена аниса уменьшили секрецию желудочной кислоты и защищали от образования язвы желудка в одном испытании на животных. Поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как это может повлиять на образование язвы и симптомов у людей.

Предотвращает размножение грибков и бактерий

Исследования в пробирках показывают, что семена аниса и их соединения обладают мощными противомикробными свойствами, которые предотвращают инфекции и блокируют рост грибков и бактерий. Анетол, активный ингредиент семян аниса, также уменьшает рост бактерий.

Может помочь облегчить симптомы менопаузы

Менопауза – является естественным снижением уровня женских репродуктивных гормонов во время старения, что приводит к таким симптомам, как приливы, усталость и сухость кожи. Считается, что семена аниса имитируют действие эстрогена в организме, потенциально уменьшая симптомы менопаузы. В одном четырехнедельном исследовании 72 женщины с приливами принимали плацебо или капсулу, содержащую 330 мг семян аниса трижды в день. У принимавших анис резкость и частота приливов уменьшились почти на 75%. Семена аниса и их соединения могут уменьшить приливы и предотвратить потерю костной ткани, но для более четких данных требуется больше исследований.

Может сбалансировать уровень сахара в крови

Некоторые исследования показывают, что анетол, активный ингредиент семян аниса, может поддерживать уровень сахара в крови в сочетании со здоровой диетой.

Возможные побочные эффекты

Как употреблять бадьян. Источник: pixabay.com

Большинство людей могут безопасно принимать анис без риска побочных эффектов. Однако это может спровоцировать аллергическую реакцию, особенно если у вас есть аллергия на растения из той же семьи – например, фенхель, сельдерей (аллерген), петрушку или укроп.

Кроме того, свойства аниса, имитирующие эстрогены, могут усугубить симптомы гормоночувствительных состояний, таких как рак молочной железы или эндометриоз. Если у вас в анамнезе есть такой диагноз, соблюдайте умеренные количества и проконсультируйтесь с врачом перед употреблением.

В сочетании с питательной диетой и здоровым образом жизни семена аниса могут улучшить несколько аспектов вашего здоровья.