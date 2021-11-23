В Украине запустили платформу для противодействия домашнему насилию

В Украине представили первую мобильную платформу WhiteRibbonUA для защиты женщин и детей от домашнего насилия, сообщает Укринформ.

Инициаторами создания ресурса стали украинское представительство Международного общественного движения против насилия "Белая лента/White ribbon" в партнерстве с фондом Татьяны Рамус и при поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине.

Отмечается, что проект является современным инструментом для личной безопасности, который предоставляет необходимые ресурсы для помощи и сообщает о чрезвычайных ситуациях соответствующим органам, если жертве угрожает опасность.

"Пандемия COVID-19 обострила проблему гендерного насилия. Физическое насилие, эмоциональное издевательство и обесценивание личностей влияют на женщин, мужчин и детей в Украине, хотя их последствия могут оказаться неочевидными. Новое приложение White Ribbon Ukraine объединит оказавшихся в беде и предоставит им поддержку и помощь там, где они в ней нуждаются, и тогда, когда в этом есть необходимость. Я искренне надеюсь, что этот новый инструмент даст жертвам домашнего насилия знания, необходимые для защиты и членов их семей. Посольство США имеет честь быть частью этой инициативы по поддержке украинцев в кризисных ситуациях", – сообщила временная поверенная в делах США Кристина Квин.

По словам посла доброй воли "Белой ленты Украина" Татьяны Рамус, сегодняшний день требует от общества и его представителей современных методов и инструментов во всех без исключения отраслях деятельности.

"Мы стремимся помочь миллионам украинских женщин найти выход в случае чрезвычайной ситуации. Благодаря приложению жертва получит ресурсы для помощи и возможность уведомить полицию или соответствующие органы, если ей грозит опасность. Делая это «без слов», чтобы избежать еще большего насилия со стороны своего обидчика", – сказала Рамус.

Платформа WhiteRibbonUA работает как мобильное приложение, скачать которое можно с AppStore или Google Play на любой смартфон, независимо от состояния обновления программного обеспечения.

Функционал платформы распределен на три направления: экстренная помощь жертве, ведение учета фактов и предоставление информации для выявления признаков домашнего насилия.

Основной функцией применения является прямая связь с Национальной полицией. Это обеспечивает жертв домашнего насилия мгновенным общением с правоохранительными органами в случае опасной ситуации.

Также приложение подразумевает возможность быстрого поиска центра поддержки. В специальном разделе жертва сможет определить собственную локацию и местонахождение ближайшего центра поддержки, полицейского участка или служб экстренной помощи.

Дополнительно, платформа WhiteRibbonUA содержит инструменты ведения учета фактов домашнего насилия. Функция "Мой дневник" поможет отслеживать, фиксировать и документировать все факты совершения насилия над жертвами.

"Часто обидчики лишают своих жертв любой возможности личного пространства. Учитывая это, понять функционал приложения невозможно даже, если телефон жертвы просматривается. Такая дополнительная функция безопасности защищает от провоцирования агрессора", – добавила Рамус.

Среди цифровой библиотеки для выявления признаков домашнего насилия в приложении доступны: информация о распространенных типах жесткого обращения и примерах домашнего насилия; конфиденциальный тест о состоянии отношений "Я в опасности"; раздел "Руководство по интернет-безопасности" для защиты себя и безопасного пребывания в цифровом мире (интернет, социальные сети, другое); информационные материалы о различных формах семейного насилия, видах поддержки, советы, как выйти из насильственных отношений.