В РФ отреагировали на возможность поставок вооружения США в Украину

В Кремле прокомментировали информацию американских СМИ о том, что в администрации Джо Байдена не исключают отправку в Украину военных советников и дополнительного вооружения, сообщает Страна UA.

"Отправку в Украину военных советников и вооружений не надо исключать, потому что это имеет место" , - отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он заявил, что "туда прибывают военные советники, туда (в Украину - Ред.) поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и из других стран НАТО".

Песков добавил, что "все это, конечно же ведет к дальнейшему нагнетанию".

Напомним, в Белом доме сейчас обсуждается отправка в Украину противотанковых ракет "Джавелин", а также минометов и переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер". Также по информации журналистов, Пентагон настаивает на том, чтобы некоторое оборудование, которое должно было быть отправлено в Афганистан, например, вертолеты МИ-17, было отправлено в Украину.