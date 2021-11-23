Назвали наиболее распространенное осложнение от коронавируса

Назвали наиболее распространенное осложнение от коронавируса
Фото: Pixabay

Среди осложнений COVID-19 наиболее частым является тромбоз, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах, сообщает Зеркало недели.

"Чаще тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие", - говорится в сообщении Минздрава.

Это может привести к смерти.

Симптомы тромбоза:

  • боль и/или чувствительность в икроножной мышце или бедре;
  • отек ноги стопы или лодыжки;
  • покраснение и/или заметное изменение цвета тела.

Отмечается, что исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии присутствует у более половины умерших в результате COVID-19.

"Еще одно исследование, проведенное во Франции и Нидерландах, свидетельствует, что около 20-30% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную болезнь, имеют тромботические осложнения",  – добавили в Минздраве.

Исследователи из Массачусетского университета заявили, что коронавирус может поражать клетки внутреннего уха.

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