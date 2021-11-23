Назвали наиболее распространенное осложнение от коронавируса
Среди осложнений COVID-19 наиболее частым является тромбоз, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах, сообщает Зеркало недели.
"Чаще тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие", - говорится в сообщении Минздрава.
Это может привести к смерти.
Симптомы тромбоза:
- боль и/или чувствительность в икроножной мышце или бедре;
- отек ноги стопы или лодыжки;
- покраснение и/или заметное изменение цвета тела.
Отмечается, что исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии присутствует у более половины умерших в результате COVID-19.
"Еще одно исследование, проведенное во Франции и Нидерландах, свидетельствует, что около 20-30% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную болезнь, имеют тромботические осложнения", – добавили в Минздраве.
Исследователи из Массачусетского университета заявили, что коронавирус может поражать клетки внутреннего уха.