Состоялось первое заседание ВСК по смерти нардепа Полякова

Созданная Верховной Радой Временная следственная комиссия по расследованию смерти нардепа Антона Полякова провела первое заседание, сообщает Деловая столица.

Секретарем Комиссии избрали народного депутата Александра Качуру, а главой ВСК является Анна Скороход.

Как объяснила Скороход, на первом заседании Комиссия должна принять решение о внесении предложений председателю Верховной Рады Украины о количественном и персональном составе секретариата следственной комиссии.

Нардепы решили привлечь на общественных началах двух человек в состав секретариата Комиссии. Также участники заседания утвердили план и порядок работы следственной комиссии.

Члены ВСК запросили у Нацполиции Киева и Киевской городской прокуратуры материалы уголовного производства по факту смерти Антона Полякова. Комиссия планирует изучить и проанализировать имеющуюся информацию в уголовном производстве, а также допросить свидетелей.

Кроме того, ВСК планирует при необходимости привлекать дополнительных специалистов в области криминалистики для полного, всестороннего и объективного исследования материалов уголовного производства.

После получения необходимых материалов члены ВСК договорились собраться на очередное заседание по исследованию материалов, распределению поручений между членами следственной комиссии и образованию, в случае необходимости, рабочих групп по направлениям определенных задач.

Стоит отметить, что в соответствии с принятым порядком работы ВСК, Комиссия будет проводить заседание не менее 2 раз в месяц с учетом потребности и календарного плана работы Верховной Рады Украины.

Напомним, утром 8 октября в полицию поступила информация, что в Днепровском районе столицы нашли мертвым народного депутата Антона Полякова. Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо в такси. Позже появилось видео последних минут жизни нардепа.

Эксперты провели вскрытие тела Полякова. По его результатам, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Позже нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что в крови Антона Полякова был найден алкоголь и метадон. Эту информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел. Также в МВД заявили, что в организме Полякова был обнаружен димедрол, который усиливает действие метадона.

31 октября нардеп Анна Скороход в прямом эфире заявила, что Поляков был убит, а полиция распространяет ложь об обстоятельствах смерти. Она призвала создать в Раде ВСК по расследованию гибели ее коллеги и сожителя.