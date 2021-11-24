Киевские объекты ЮНЕСКО попали в топ популярных локаций мира

Туристы во всем мире стараются посетить знаковые достопримечательности во время путешествий. В последнее время определить самые популярные локации стало проще – по отметкам пользователей соцсетей, пишет Ольга Маджумдар, РБК-Украина.

Как оказалось, объекты всемирного наследия ЮНЕСКО пользуются огромной популярностью у путешественников. Например, киевские локации попали в топ-5 самых отмечаемых туристами в Instagram, сообщает The Travel Daily.

Интересное исследование провели эксперты Design Bundles, которые отобрали 145 самых популярных объектов всемирного наследия и проанализировали, сколько раз каждая локация была отмечена тегами в сообщениях Instagram. Какие локации в списке самых популярных и какое место занял Киев. ﻿Киев отметили в соцсети 22 миллиона раз.

Все объекты в первой десятке самых "инстаграмных" являются объектами культурного наследия, в том числе - историческими зданиями и городскими достопримечательностями, важными археологическими памятниками и произведениями монументальной скульптуры или живописи, говорится в статье.

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На первом месте по результатам исследования оказался исторический центр Рима с такими объектами всемирного наследия как Собственность Святого Престола и папская базилика Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура с колоссальным количеством постов - 61,2 млн с хештегами #Rome или #Roma. В историческом центре города находятся всемирно известные достопримечательности, такие как Колизей, фонтан Треви, Пантеон и Римский Форум.

Вторым в списке идет Рио-де-Жанейро с 45 млн постов. Самая известная достопримечательность Рио - это статуя Христа-Искупителя.

Третий по популярности объект всемирного наследия ЮНЕСКО - Венеция и ее каналы - с 25, 7 млн сообщений. В Венецию ежегодно приезжают в среднем 4,2 миллиона туристов, чтобы увидеть площадь Сан-Марко, Гранд-канал и Мост вздохов.

Четвертым по количеству отметок в Instagram оказался Киев. В рейтинге достопримечательностей Киев "обогнал" Прагу и Будапешт.

В список всемирного наследия ЮНЕСКО включены знаковые памятники архитектуры Средневековья – собор Святой Софии 11 века со старинными интерьерами и мозаиками, а также – Киево-Печерская лавра 11 века с подземным комплексом монастырских построек.